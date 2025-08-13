نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة موريتانيا وبوركينا فاسو في بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الموريتاني لمواجهة نظيره بوركينا فاسو وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025.

وتعد هذه المباراة هي الرابعة لمنتخب موريتانيا والثالثة لمنتخب بوركينا فاسو في هذه البطولة.



ترتيب المنتخبين قبل اللقاء



وبحتل المنتخب الموريتاني المركز الثاني برصيد 4 نقاط وخلفه يتواجد منتخب بوركينا فاسو برصيد 3 نقاط.

ويتواجد المنتخبين برفقة كلا من تنزانيا، مدغشقر، جمهورية افريقيا الوسطى.



موعد اللقاء والقنوات الناقلة



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتوقيت مكة المكرمة وستذاع على قناة بى إن سبورت بتعليق نوفل باشي.

ويستضيف ملعب بنجامين مكابا الوطني في تنزانيا اللقاء المرتقب بين الفريقين.

