أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل ".

صافرة أمين عمر تقود مباراة بيراميدز والإسماعيلي

وكشفت اللجنة الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده أمين عمر.

ويعاونه كلا من سمير جمال مساعد أول، أحمد زيدان مساعد ثان، ويتواجد محمد عبد العزيز حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد طارق مجدي ويعاونه محمد الشناوي.

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء الخميس الموافق الرابع عشر من أغسطس على ستاد 30 يونيو.

وينقل أحداث اللقاء على مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي للدوري المصري الممتاز.

