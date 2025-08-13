نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جيرونا ورايو فاليكانو في افتتاح الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا نظيره رايو فاليكانو يوم الجمعة المقبل الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتضن ملعب "مونتيليفي"، هذا اللقاء الذي سيجمع فريقي جيرونا ورايو فاليكانو يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الأول من الليجا.

موعد مباراة جيرونا ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة جيرونا ضد رايو فاليكانو يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة جيرونا ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة جيرونا ضد رايو فاليكانو مساء الجمعة المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.