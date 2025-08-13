نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة رين ومارسيليا في افتتاح الدوري الفرنسي 2025-2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي رين مع نظيره مارسيليا يوم الجمعة المقبلة 15-8-2025، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف ملعب "روازون بارك"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي رين ومارسيليا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة رين ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

تنطلق صافرة البداية لمباراة رين ضد مارسيليا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة رين ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

تنقل مباراة رين ضد مارسيليا مساء الجمعة المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 4HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.