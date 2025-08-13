نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وبورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره بورنموث يوم الجمعة المقبل الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "أنفيلد"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي ليفربول وبورنموث يوم الجمعة المقبلة، وذلك في إطار الجولة الأولى من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول ضد بورنموث يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد بورنموث مساء الجمعة المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.