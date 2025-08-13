نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري الممتاز.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فاركو، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-26.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي وفاركو، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وتعادل الأهلي إيجابيًا مع مودرن سبورت بهدفين لكل فريق في الجولة الأولي من المسابقة، أيضًا حسم التعادل السلبي دون أهداف مباراة إنبي وفاركو.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أون سبورت المصرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري لموسم 2025-26، وتحديدًا على قناة ON SPORT1.