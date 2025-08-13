نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في السوبر الأوروبي 2025؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء الأربعاء نحو ملعب بلو إنيرجي ستاديوم في مدينة أودينيزي الإيطالية، الذي يستضيف نهائي كأس السوبر الأوروبي لموسم 2024-25.

ويستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

ويدير اللقاء الحكم الدولي البرتغالي جواو بيدرو سيلفا بينيرو، في القمة الأوروبية التي ستقام على أرضية ملعب بلو إنيرجي ستاديوم.

ويدخل العملاق الباريسي تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي اللقاء بصفته بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة.

في المقابل، يأمل توتنهام المتوج بلقب الدوري الأوروبي على حساب مواطنه مانشستر يونايتد، في التتويج بكأس السوبر لتكون بداية مميزة للموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

من هو معلق مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في السوبر الأوروبي 2025؟

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وهي الناقل الحصري لمباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

▪︎قناة bein sports HD1 بتعليق المعلق الرياضي حسن العيدروسي.

▪︎قناة bein sports HD2 بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

وأيضًا، يمكنكم مشاهدة مواجهة باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير في نهائي مسابقة كأس السوبر الأوروبي عبر تطيبق "TOD".