نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في السوبر الأوروبي 2025.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء 13 أغسطس الجاري، في بطولة كأس السوبر الأوروبي 2025.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام في السوبر الأوروبي

ومن المنتظر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام هوتسبير، على ملعب فريولي في أوديني بإيطاليا.

وستنطلق صافرة المباراة النهائية في السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان ضد ضد توتنهام، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة باريس ضد توتنهام هوتسبير، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، بصوت المعلق المميز عصام الشوالي.