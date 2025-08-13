نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في بطولة أمم إفريقيا للمحلييين 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس الجاري، مباريات قوية ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين موسم 2025، والتي ستشهد منافسة كبيرة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا للمحليين

مدغشقر ضد جمهورية إفريقيا الوسطى، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موريتانيا ضد بوركينا فاسو، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025 داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.