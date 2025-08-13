نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، وأهمها مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام هوتسبير.

مواعيد أهم مباريات اليوم

السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

دوري المؤتمر الأوروبي

باشاك شهير ضد فايكنج، الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية؛ على منصة TOD.

مباريات ودية

يوفنتوس ضد يوفنتوس نكست جينريشن، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة يوفنتوس الرسمية على اليوتيوب.