موقف المهدي سليمان من قرارت يانيك فيريرا في الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أبلغ دعمه الكامل لقرارات الجهاز الفني بقيادة المدرب يانيك فيريرا بشأن اختيار الحارس الأساسي في المباريات المقبلة.

موقف المهدي سليمان من قرارت يانيك فيريرا

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المهدي سليمان، أوضح في حديثه مع الجهاز الفني، أنه لا يعترض على أي قرار يتعلق بحراسة المرمى، مشددًا على أن الأهم بالنسبة له هو مصلحة الزمالك وتحقيق الانتصارات، بغض النظر عن مشاركته أساسيًا أو جلوسه على مقاعد البدلاء".

وأكمل: "الحارس المخضرم أشار إلى أنه يحترم زميليه محمد صبحي ومحمد عواد، ويرى أن المنافسة بين الحراس تصب في صالح الفريق، مؤكدًا أن الأجواء داخل غرفة الملابس إيجابية وتشهد روحًا عالية بين جميع اللاعبين".

واختتم: "شدد المهدي سليمان على أنه سيواصل العمل بجدية في التدريبات للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية، وأن هدفه الأساسي هو المساهمة في حصد البطولات وإسعاد جماهير القلعة البيضاء".