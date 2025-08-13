الرياضة

ثلاث تغييرات في تشكيل الأهلي ضد فاركو بالجولة الثانية من الدوري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاث تغييرات في تشكيل ضد فاركو بالجولة الثانية من الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصادر داخل النادي الأهلي، كشفت إن خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيقوم بثلاث تغيرات في تشكيل الفريق على الأقل في مباراة فاركو المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "المصدر أكد أن أليو ديانج وجراديشار أقرب ثنائي للمشاركة في وفاركو بجانب إمكانية الدفع بتريزيجيه في منتصف الملعب ومشاركة بن شرقي في مركز الجناح الأيسر".

واختتم: "كل ذلك حتى الآن هو الأقرب إلا إذا حدثت إصابات أو أي شئ يمنع وجود أي لاعب اخر من القوام الأساسي".

