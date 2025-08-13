نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم جاهزيته.. الأهلي يتجه لاستبعاد إمام عاشور من مباراة فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، انهى فترة التأهيل الخاصة به وأصبح مستعد لخوض التدريبات الجماعية والمباريات رفقة النادي الأهلي".

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" علمنا من مصادرنا داخل النادي الأهلي أن الجهاز الفني يقترب من إراحة اللاعب من مباراة فاركو المقبلة خوفًا عليه ولتجهيزه بتدريبات جماعية لأطول فترة ممكنة".

واختتم: "يرى الجهاز الفني للنادي الأهلي أن غياب اللاعب عن مباراة فاركو مع وجود راحة لمدة أسبوع بسبب حصول الفريق على راحة من الأسبوع الثالث في الدوري سيجعل عودة إمام عاشور قوية أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة".