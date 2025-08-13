نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالأهلي يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي رحيله عن الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، كشف حقيقة وجود أزمة بين محمد الشناوي ومسؤولي الأهلي بعد مباراة الفريق أمام مودرن سبورت.

حقيقة طلب محمد الشناوي رحيله عن الفريق

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "المصدر أكد إن محمد الشناوي لم يفتعل أي أزمة ولم يتحدث نهائيًا سواء مع الجهاز الفني أو المدير الرياضي حول فكرة عدم خوض المباراة".

وأضاف: "محمد الشناوي كان أول داعم للفريق ككل فور الوصول إلى غرفة ملابس ملعب ستاد القاهرة".

واختتم: "لا أساس من الصحة لما تم تداوله حول ضغط الشناوي للرحيل عن الأهلي".