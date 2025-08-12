نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام البدري: لم أطلب من إدارة أهلي طرابلس التعاقد مع أحمد عبد القادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب المخضرم حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي طرابلس الليبي، حقيقة طلبه التعاقد مع أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي.

وقال حسام البدري في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "غير صحيح تمامًا أنني طلبت من إدارة أهلي طرابلس التعاقد مع أحمد عبد القادر في الوقت الحالي".

وأكد: "لم يحدث أي تواصل بيني وبين إدارة النادي بشأن عبد القادر، ولم أطلب تماما التعاقد معه".

واختتم: "أتمنى تحري الدقة في نقل الأخبار، وأوكد مرة أخرى، أنني لم أطلب من إدارة أهلي طرابلس التعاقد مع عبد القادر تمامًا".

ونجح المدرب حسام البدري في حصد لقب الدوري الليبي، رفقة فريق أهلي طرابلس، للمرة الـ14 في تاريخ النادي.