حمادة صدقي: إمام عاشور نمبر وان.. وزيزو أهم صفقة للأهلي قبل تريزيجيه وبن شرقي

أحمد جودة - القاهرة - يري حمادة صدقي نجم الأسبق أن أمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر بلا منازع.

وقال حمادة صدقي خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية: "إمام عاشور رقم واحد في لاعبي الاهلي فهو أفضل لاعب في مصر دون أي منافس".

ويضيف حمادة صدقي: "زيزو أهم صفقة عملها الأهلي ويأتي بعده تريزيجيه ثم أشرف بن شرقي في المركز الثالث".

وتابع: "الأهلي يتفاوض مع إمام عاشور وهي مسألة عرض وطلب وهو لاعب مهم للفريق والاهلي لو يقدر يديه 100 مليون جنيه هيديه".

