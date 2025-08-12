نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اليوم الأول من معسكر حكام الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم فعاليات معسكر حكام النخبة والذي يستضيف مشروع الهدف في منطقة 6 أكتوبر المجموعة الثالثة من الحكام استعدادا للموسم الحالي.

وأقيم تجمع الحكام اليوم في تمام الثامنة والنصف صباح اليوم ليتم تسكين الحكام في أماكنهم.

وعقب إجراءات التسكين أقيمت المحاضرات النظرية أعقبها امتحان في الفيديو تسيت.



اليوم الأول شهد عرض حالات للفيديو تسيت ومن ثم إقامة التدريبات العملية في الملعب.

ويشارك في المجموعة الحالية باقي حكام الدوري الممتاز إضافة للحاصلين على رخص تقنية الفيديو.