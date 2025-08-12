نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدحيل يحسم مواجهة مثيرة أمام أصفهان في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الدحيل القطري في خطف بطاقة التأهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا بالفوز على أصفهان الإيراني في الدور التمهيدي للبطولة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

شهدت المباراة أول أهداف اللقاء في الدقيقة الثالثة لصالح أصفهان الإيراني من توقيع هازبافي.

شن لاعبو الدحيل القطري العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى الفريق الإيراني حتى نجحوا في تسجيل الهدف الأول لصالحهم في الدقيقة 12 عن طريق إبراهيم بامبا.

واصل لاعبو شن هجماتهم الخطيرة على مرمى الفريق الإيراني حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 24 عن طريق بولبينا وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 33 من توقيع كريستوف بياتيك.

جاءت أحداث المباراة متواضعة ومتعادلة من كلا الفريقين في آخر ربع ساعة من أحداث الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الدحيل على أصفهان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، جاء الآداء الفني من جانب لاعبي الدحيل متواضعا ومتراجعا ولم تثمر هجمات الفريق القطري عن أية أهداف.

وعلى الجانب الآخر، شن لاعبو أصفهان بعض الهجمات الخطيرة على مرمى الدحيل حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثاني لهم في الدقيقة 94 من عمر اللقاء من توقيع زكيبور لينتهي اللقاء بفوز الدحيل على أصفهان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.