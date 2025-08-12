الرياض - كتبت رنا صلاح - مباراة ريال مدريد ضد تيرول الودية تحت الأضواء وبروح الاستعدادات للموسم الجديد، يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني بفريق تيرول النمساوي في مباراة ودية تحمل الكثير من الأهمية لكلا الفريقين. تعد هذه المباراة فرصة ذهبية لريال مدريد لاختبار جاهزية لاعبيه وتحسين التكتيكات قبل انطلاق الموسم الرسمي، كما تمنح تيرول فرصة مواجهة أحد أقوى الأندية الأوروبية مما يعزز من خبراتهم ويعطي دفعة معنوية كبيرة.

"بصـوت محمد الريامـي" قنوات تنقل مباراة ريال مدريد ضد تيرول WSG Tirol vs Real Madrid الودية 2025

المباراة تمثل اختباراً فنياً مهماً لريال مدريد بقيادة مدربه، حيث يسعى الفريق لتجربة اللاعبين الجدد وإيجاد التوليفة الأمثل في تشكيلته، خصوصاً بعد التغييرات التي شهدها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد تيرول الودية

تُقام المباراة اليوم في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُعتبر المباراة شغالة الآن، مما يجعل المتابعين على موعد مع مواجهة مثيرة.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة حصرياً عبر قناة “Real Madrid TV” الخاصة بالنادي، بالإضافة إلى بث مباشر عبر المنصات الرقمية الرسمية لريال مدريد.

قناة الشارقة الرياضية HD – بتعليق المعلق الرياضي موسى عيد.

قناة الكويت الرياضية HD – بصوت المعلق محمد الريامي.

التردد

قناة Real Madrid TV على النايل سات: التردد 12303 أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

كما يمكن متابعة المباراة عبر المواقع الرياضية المتخصصة التي توفر تغطية حية وتحليلات فورية.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

في هذه المباراة الودية، من المتوقع أن يبدأ ريال مدريد بتشكيل يجمع بين الخبرة والشباب، مع إراحة بعض النجوم الأساسيين لضمان جاهزيتهم في المباريات الرسمية، والتالي تشكيل متوقع:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديغر – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريغو – كريم بنزيما

أما فريق تيرول فيتوقع أن يدخل المباراة بتشكيلة تضم أبرز لاعبيه المحليين، بهدف تقديم أداء قوي أمام الفريق الملكي.

تظل هذه المباراة فرصة رائعة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمواجهة تجمع بين القوة التكتيكية لريال مدريد والتحدي الذي يقدمه فريق تيرول الطامح لإثبات نفسه. متابعة المباراة تضمن للجمهور متعة كرة قدم عالية المستوى وتحضيرات مشوقة للموسم القادم.