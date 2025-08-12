سان جيرمان يتعاقد مع إيليا زابارني
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم عن تعاقده رسميًّا مع المدافع الأوكراني إيليا زابارني، قادمًا من نادي بورنموث الإنجليزي، بعقد يمتد لخمس سنوات.
وذكر النادي في بيان أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 63 مليون يورو، فيما أبدى اللاعب سعادته بالانضمام إلى صفوف بطل أوروبا الموسم الماضي، مؤكدًا استعداده لتقديم أفضل مستوياته في الموسم المقبل.
يُذكر أن زابارني يُعد من أبرز المدافعين الشباب في أوروبا، ويمثل إضافة قوية لخط دفاع باريس سان جيرمان في الموسم الكروي الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سان جيرمان يتعاقد مع إيليا زابارني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.