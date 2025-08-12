سان جيرمان يتعاقد مع إيليا زابارني

سان جيرمان يتعاقد مع إيليا زابارنيأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم عن تعاقده رسميًّا مع المدافع الأوكراني إيليا زابارني، قادمًا من نادي بورنموث الإنجليزي، بعقد يمتد لخمس سنوات.

وذكر النادي في بيان أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 63 مليون يورو، فيما أبدى اللاعب سعادته بالانضمام إلى صفوف بطل أوروبا الموسم الماضي، مؤكدًا استعداده لتقديم أفضل مستوياته في الموسم المقبل.

يُذكر أن زابارني يُعد من أبرز المدافعين الشباب في أوروبا، ويمثل إضافة قوية لخط دفاع باريس سان جيرمان في الموسم الكروي الجديد.