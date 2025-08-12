نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المقاولون العرب في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الزمالك يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من أغسطس الجاري في لقاء ناري بينهم بستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري نايل المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المقاولون العرب

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره فريق المقاولون العرب مساء الجمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة العاشرة بتوقيت أبوظبي ويعلق على المباراة المعلق الشهير محمد الشاذلي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الثاني برصيد 3 نقاط حيث فاز على سيراميكا كليوباترا 2/0 سجلهم محمد شحاتة وناصر ماهر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات