اتحاد الجوجيتسو يختتم فعاليات دورة مدربي الجوجيتسو والجرابلينج والـMMA بدمياط

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الاتحاد المصري للجوجيتسو برئاسة محمد الشعراوي، فعاليات الدورة الأساسية لإعداد مدربي الجوجيتسو والجرابلينج والـMMA، والتي أقيمت خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الجاري بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو.

وشهدت الدورة مشاركة نخبة من المحاضرين المعتمدين بالاتحاد، وبحضور أبطال العالم الكابتن طارق مطر في الجوجيتسو، والكابتن إبراهيم الصاوي في الـMMA، بهدف تأهيل واعتماد دفعة جديدة من المدربين القادرين على مواكبة أحدث أساليب التدريب في اللعبتين.

وتضمن برنامج الدورة محاضرات فنية ونظرية شملت عدة محاور، أبرزها: أساليب تحفيزية وتفاعلية لجذب انتباه اللاعبين، التعامل مع الفئات العمرية المختلفة، التخطيط الزمني وتوزيع الأنشطة، متابعة وتقييم مستوى اللاعب، استخدام الأدوات البصرية واللمس الحركي، الحركات المسموحة والممنوعة والسلامة أولًا، أداء الحركات المركبة.



وأسهمت هذه الفعاليات في رفع كفاءة المدربين وصقل مهاراتهم، بما يدعم قدرتهم على تطوير اللاعبين وفق معايير تدريبية حديثة، ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن جهود الاتحاد المصري للجوجيتسو لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.