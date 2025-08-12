نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات ملف تدعيم مركز الظهير الأيمن في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الموقف النهائي من فكرة التعاقد مع الكيني بارون أوشينج، لاعب مركز الظهير الأيمن، خلال الفترة الحالية.

آخر تطورات ملف تدعيم مركز الظهير الأيمن في الزمالك

وأكد المصدر أن هناك استقرار على الإبقاء على القوام الحالي للفريق وعدم إبرام أي صفقات جديدة قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، مشيرًا إلى أن صفقة أوشينج لن تتم في الوقت الحالي.

وأوضح أن إدارة الزمالك ستقوم بتقييم شكل ومستوى الفريق خلال الدور الأول من الموسم، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في الميركاتو الشتوي، إذا لزم الأمر.

