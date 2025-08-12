الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني لفريق الكرة الطائرة "رجال"

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة الطائرة "رجال"، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012