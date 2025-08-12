نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني لفريق الكرة الطائرة "رجال" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة الطائرة "رجال"، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
أحمد رمضان الجيزاوي – مدير فني
محمد عبد المنعم – مدرب عام
أحمد عوض – مساعد مدرب
أحمد شعلان – مدير الفريق
محمد أكمل – استشاري عظام
إسلام الحوش – دكتور علاج طبيعي
شادي فهيم – محلل بيانات
خالد خفاجة – أخصائي تأهيل وتدليك
سعيد أبو العلا – مسئول مهمات الفريق