الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لخوض مواجهة ودية قوية أمام فريق WSG تيرول النمساوي مساء الثلاثاء 12 أغسطس 2025 على ملعب تيفولي شتاديون بمدينة إنسبروك، وذلك في إطار تحضيرات الفريق الملكي للموسم الكروي المرتقب 2025-2026.

real madrid vs wsg tirol القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتيرول اليوم في الودية القوية 2025

المدرب الإسباني تشابي ألونسو يواصل العمل على رفع جاهزية فريقه من خلال مباريات ودية تمنحه فرصة لتجربة الخطط التكتيكية، وتعزيز الانسجام بين الصفقات الجديدة والنجوم الحاليين، مع إتاحة دقائق لعب متوازنة لجميع العناصر قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسيتم بث اللقاء عبر قناة ريال مدريد، إضافة إلى قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق موسى عيد.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – دين هويسين – أنطونيو روديجر – ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر.

خط الهجوم: رودريجو جوس – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور.

مباراة بطابع تنافسي

بالنسبة لريال مدريد تمثل هذه المواجهة فرصة مثالية لاختبار الانسجام الهجومي بين مبابي وفينيسيوس ورودريجو.

بينما سيحاول فريق WSG تيرول استغلال الفرصة لتقديم أداء قوي أمام العملاق الإسباني، مما قد يمنحه دفعة معنوية مهمة قبل موسمه المحلي.

العد التنازلي لانطلاق الموسم

مع اقتراب موعد انطلاق الدوري الإسباني يسعى ألونسو لوضع اللمسات الأخيرة على أسلوب لعب الفريق، وضمان الجاهزية الفنية والبدنية لخوض التحديات الكبرى محلياً وأوروبياً.