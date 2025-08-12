نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواصل الاستعداد للمقاولون بفقرة بدنية قوية تحت إشراف راؤول لوبيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقاد الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بجانب بعض الجوانب البدنية الأخرى، وفقرة خفيفة بالكرة.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.