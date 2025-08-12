نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الدحيل لمواجهة أصفهان في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجزائري جمال بلماضي المدير الفني للدحيل القطري عن تشكيلة الفريق لمواجهة فولاذ أصفهان الإيراني وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل إلى مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الحالي.

يخوض الدحيل المباراة بعد غياب موسم كامل بطموح استعادة مكانته القارية وتسجيل مشاركته الثالثة عشرة في البطولة مستندا إلى عودة بلماضي الذي قاد الفريق في سنوات التألق السابقة بالإضافة إلى عدد من الصفقات القوية أبرزها الپولندي كشيشتوف بياتيك والإيطالي ماركو فيراتي والكاميروني جان شارل كاستيليتو وهداف الدوري الجزائري عادل بولبينة بجانب هداف المنتخب القطري المعز علي.

ويمتلك الدحيل ذكريات طيبة أمام سباهان، حيث تفوق عليه في ثلاث مباريات من أصل أربع مواجهات سابقة جمعتهما في دور المجموعات كما يتسلح النادي القطري بخبرة وصوله إلى الدور قبل النهائي في موسم 2022-2023 عندما توقفت مسيرته أمام الهلال السعودي.

بينما يسعى وصيف الدوري الإيراني أصفهان إلى خطف بطاقة العبور إلى مرحلة دور المجموعات للمرة الخامسة عشرة في تاريخه مستحضرا إنجازه الأبرز عندما بلغ نهائي نسخة 2007.

وسيكمل الفائز من لقاء اليوم طريقه مع 22 فريقا تأهلوا مباشرة إلى مرحلة المجموعات في حين سيتحول الخاسر إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2.

يمكن مشاهدة مباراة الدحيل وأصفهان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحديدًا عبر قناة bein Sports 1HD وسيقوم حسن العيدروس بالتعليق على أحداث اللقاء.

تشكيل الدحيل لمواجهة أصفهان في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن يخوض الدحيل المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: صلاح زكريا

خط الدفاع: همام الأمين وإبراهيم بامبا ويوسف سابالي وتوتا

خط الوسط: كريم بو ضياف وبنجامين بوريجايد وماركو فيراتي

خط الهجوم: عادل بولبينا وادميلسون جونيور وكريستوف بياتيك