الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل فريق ريال مدريد الإسباني مشوار تحضيراته القوية استعدادًا لانطلاق موسم 2025-2026، حيث يلتقي مساء الثلاثاء 12 أغسطس 2025 مع نظيره WSG تيرول النمساوي، في مباراة ودية تقام على أرضية تيفولي شتاديون بمدينة إنسبروك.

"عاجل".. تشكيل ريال مدريد ضد تيرول في المباراة الودية اليوم.. مفاجأة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – دين هويسين – ميليتاو – ألفارو كاريراس

خط الوسط: أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر

خط الهجوم: دياو – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور

وتعد هذه المواجهة بمثابة البروفة الأخيرة قبل بداية الموسم الرسمي، إذ يسعى الملكي لاختبار جاهزيته البدنية والفنية، وقياس مدى انسجام عناصره الجديدة مع التشكيلة الأساسية، تمهيدًا لخوض غمار الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بثقة وقوة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسيتمكن عشاق الميرينغي من مشاهدة اللقاء عبر قناة Real Madrid TV، مع احتمال عرضه على قناة الشارقة الرياضية، فضلًا عن إمكانية متابعته عبر البث المباشر على المنصات الرقمية الرسمية للنادي.

خطة تشابي ألونسو للمواجهة

المدرب الإسباني تشابي ألونسو يدخل هذه المباراة بعقلية اختبارية، حيث يسعى لتجربة أساليبه التكتيكية ومنح جميع اللاعبين فرص متساوية لإثبات أنفسهم، إضافة إلى دمج الصفقات الجديدة مع الفريق، وخلق حالة من الانسجام والتفاهم قبل الدخول في التحديات الكبرى للموسم، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.