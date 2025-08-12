القنوات الناقلة لمباراة grasshoppers vs bayern جراسهوبرز ضد البايرن اليوم في الودية التحضيرية 2025

الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة ودية مرتقبة تجمع بين بايرن ميونخ الألماني ونادي جراسهوبرز السويسري، في لقاء يأتي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد، ورغم الطابع الودي للمباراة، إلا أن الأجواء التنافسية ستكون حاضرة، خاصة مع رغبة كلا الفريقين في اختبار جاهزيتهما وتقديم عرض قوي أمام الجماهير.

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وجراسهوبرز يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، وذلك في الأوقات التالية:

5:00 مساءً بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

6:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

7:00 مساءً بتوقيت مصر، السعودية، قطر، الكويت، البحرين، العراق، وفلسطين.

8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

لن يتم بث المباراة على أي قناة تلفزيونية، مما يعني أن الجماهير ستعتمد على التغطية الإعلامية من المواقع الرياضية الرسمية للناديين، بالإضافة إلى تحديثات النتيجة عبر الإنترنت.

ملعب اللقاء

سيستضيف ملعب ليتزيغروند في زيورخ السويسرية أحداث هذه المباراة. يتميز الملعب بأجوائه الحماسية وسعته الكبيرة، مما يمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا لتقديم أداء مميز.

تاريخ المواجهات السابقة

التاريخ بين الفريقين محدود، حيث التقيا سابقًا في مباراة واحدة فقط، حسمها بايرن ميونخ لصالحه، وهو ما يمنح الفريق الألماني أفضلية معنوية قبل اللقاء.

حالة الفريقين قبل المواجهة

بايرن ميونخ: فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين خلال آخر 5 لقاءات، ما يعكس استعدادًا جيدًا مع بعض النقاط التي تحتاج للتحسين.

جراسهوبرز: لم يحقق أي فوز في آخر 5 مباريات، حيث تعادل في لقاء واحد وخسر أربعة، ما يجعله يبحث عن انتصار يعيد الثقة.

تأتي هذه المباراة كاختبار مهم لكلا الفريقين قبل انطلاق الموسم، حيث يسعى بايرن ميونخ لتأكيد تفوقه، بينما يأمل جراسهوبرز في مفاجأة قد تعطيه دفعة معنوية قوية.