الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأ ريال مدريد موسمًا جديدًا في كرة القدم الأوروبية وسط تحديات كبيرة يحاول فريق العاصمة الإسبانية التكيف مع منافسة متزايدة، خاصة في الدوري الإسباني، بعد موسم سابق لم يكن على المستوى المتوقع لذا، قرر رئيس النادي فلورينتينو بيريز تعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة تهدف إلى تحسين الأداء.

سر دوري الأبطال: بيريز يفتح خزينة ريال مدريد في الميركاتو

استثمر ريال مدريد مبلغًا كبيرًا بلغ 167.5 مليون يورو، مضاعفًا تقريبا ما صرفه الموسم الماضي يعمل بيريز على تحقيق أهدافه بعد إخفاقات الماضية، مثل الخروج من دوري أبطال أوروبا، الذي يعتبر معيار النجاح بالنسبة له ويرى أن تعزيز الفريق ضروري لتحقيق طموحات النادي العريقة.

تكشف سياسة بيريز عن ارتباط وثيق بين النجاح الأوروبي والإنفاق المالي، فهو يفضل أن تكون التعاقدات مبنية على الحاجة الحقيقية للتشكيلة ومع توالي الصفقات، يبقى التساؤل حول إمكانية تعويض الفجوات المتبقية، خاصة مع رحيل عدد من اللاعبين المؤثرين.

لا تزال الأعين معلقة على نتائج الفريق في دوري الأبطال، حيث تمثل البطولة جزءاً من تاريخ النادي وأولوياته وبذلك يستعد ريال مدريد للتحديات المقبلة، مع انتظارات كبيرة من الجماهير لتحقيق الإنجازات المتعطشة لرؤية الفريق يتوج بكؤوس جديدة.