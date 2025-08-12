وفاة رياضي إيطالي فـي دورة الألعاب العالمية بالصين

شينغدو ـ أ.ف.ب: توفي المتسابق الإيطالي ماتيا ديبيرتوليس أمس الثلاثاء في دورة الألعاب العالمية المقامة في شينغدو بالصين بعد انهياره أثناء احدى المسابقات، وذلك وفقا لما أفاد منظمو الدورة. وقال بيان مشترك من منظمي الألعاب العالمية والاتحاد الدولي لتحديد الاتجاهات إنه تم العثور على ديبيرتوليس (29 عاما) فاقدا للوعي خلال مسابقة تحديد الاتجاهات في الثامن من أغسطس وتوفي بعد أربعة أيام. وتقام الألعاب العالمية كل أربع سنوات لرياضات غير مدرجة في الألعاب الأولمبية. وجاء في البيان «رغم تلقيه رعاية طبية متخصصة فورية في إحدى المؤسسات الطبية الرائدة في الصين، إلا أنه توفي»، من دون الإعلان عن سبب الوفاة. في رياضة تحديد الاتجاهات، يتنقل الرياضيون في مسار غير مُعَلَّم باستخدام خريطة وبوصلة، ويصلون إلى النقاط المحددة على طول المسار بأسرع وقت. أُقيمت هذه المسابقة على بُعد قرابة 50 كيلومترا خارج وسط مدينة شينغدو، في ظل حرارة ورطوبة شديدتين، حيث تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة مئوية. وكان ديبيرتوليس، من بريميرو شرق إيطاليا، يُشارك في نهائي سباق المسافات المتوسطة للرجال عندما انهار. وتضمن مسار السباق، الذي امتد لستة كيلومترات، صعودا لمسافة 180 مترا و20 نقطة مراقبة يجب على الرياضيين المرور بها. أظهرت لقطات من حسابات الألعاب العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي رياضيين يركضون عبر حقول المحاصيل والقرى على مسار ريفي في معظمه.وأنهى السويسري ريكاردو رانكان المسابقة في المركز الاول بعدما اجتاز المسار بوقت 45.22 دقيقة.ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية عن رانكان قوله «احتجتُ للتأقلم بسرعة مع الأجواء الحارة والرطبة. أعتقد أنني تمكنت من فعل ذلك بشكل جيد».وأُدرج اسم ديبيرتوليس في النتائج الرسمية ضمن قائمة الرياضيين الذي لم يتمكنوا من إنهاء السباق، إلى جانب 11 مشاركا.