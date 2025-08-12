حمد الوهيبي ينضم لفريق آر إكس سبورت» للمشاركة فـي كأس العالم لراليات الكروس كانتري باها

يضم نخبة من المتسابقين ويسعى لرفع راية رياضة المحركات عاليا فـي المحافل الدولية

انضم المتسابق الدولي حمد الوهيبي إلى فريق «آر إكس سبورت» للمشاركة في كأس العالم لراليات الكروس كانتري باها حيث ويعد فريق آر إكس سبورت فريق عربي متكامل يضم نخبة من المتسابقين تم تأسيس الفريق في عام 2023 قبل شهرٍ واحد من انطلاق رالي أبوظبي الصحراوي، تأسس فريق «آر إكس سبورت» بقيادة المتسابق الإماراتي راشد الكتبي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، قرر الكتبي توجيه خبرته وشغفه لدعم المواهب العربية وتطويرها، خاصة بعد إصابته في إحدى جولات بطولة أوروبا للراليات. و قاد الفريق للمشاركة في رالي داكار 2024، أصعب رالي في العالم وذلك بعد أشهر قليلة من ظهوره الأول في أبوظبي ولم يكتفِ الفريق بذلك، بل تمكن من الفوز بفئة «تي 4» في مشاركته الثانية برالي أبوظبي الصحراوي في نفس العام، مؤكدًا بذلك حضوره القوي.

لم يقتصر طموح «آر إكس سبورت» على سباقات الكروس كانتري وكأس العالم للباها، بل تحول إلى منصة حقيقية للاحتفاء بالأبطال العرب ولقد ضم الفريق في صفوفه أسماء لامعة مثل يحيى بالهلي وابنه منصور، بالإضافة إلى الشيخ خالد القاسمي في رالي أبوظبي الصحراوي.

ورغم وجود العديد من فرق التسابق في الإمارات العربية المتحدة، لكنها عادةً ما تكون على نطاقٍ محلي وهنا يتميّز فريق «أر أكس سبورت» الذي يُعتبر أول فريق إماراتي على نطاق دولي في راليات الكروس كانتري والباها.

ويمتد طموح الفريق إلى ما هو أبعد من مجرد دعم السائقين، إذ يعمل بجد على تمكين الملاحين العرب، وعلى رأسهم الملاح المتميز خالد الكندي، في خطوة تؤكد التزامه الشامل بالارتقاء برياضة المحركات في المنطقة.

وفي الموسم الحالي انضم البطل العماني حمد الوهيبي إلى فريق «آر إكس سبورت» للمشاركة في كأس العالم لراليات الكروس كانتري باها ويؤمن الوهيبي بأن تطور هذه الرياضة في المنطقة يبدأ من دعم الفرق العربية، ولهذا السبب اختار أن يكمل مسيرته المهنية تحت راية فريق عربي يسعى للوصول إلى القمة.

ويشارك إلى جانب حمد الوهيبي في بعض الراليات الإماراتي خالد الكندي كملاحٍ حيث أثمرت عن تحقيق نتائج قوية للتواجد في المنافسة على معركة اللقب لفئة «سايد باي سايد»، وهناك المزيد من الاستحقاقات للثنائي في الموسم الحالي استعدادًا لبرنامج التسابق للسنة المقبلة، الذي سيكون مجددًا ضمن صفوف «أر أكس سبورت». عن رحلته، قال راشد الكتبي: «بعد الحادث الذي تعرضت له في بطولة أوروبا، وإصابتي بكسر في الظهر، لم أستطع الابتعاد عن رياضة المحركات التي دخلت عقلي وقلبي منذ عام 1992. من هنا جاءت فكرة تأسيس الفريق لأستمر في مواجهة تحديات هذا العالم». وأضاف الكتبي: «اليوم، نشارك في بطولة العالم مع أخي وصديقي البطل العماني حمد الوهيبي، ونحتل مركزًا متقدمًا بعد فوزنا بجولة إيطاليا وتحقيق المركز الثاني في جولتي الأردن وإسبانيا. نحن فخورون بمشاركة بطل بخبرة وإنجازات حمد في صفوفنا، ونتطلع قدمًا لمواجهة التحديات المستقبلية».

كما أعرب البطل العُماني حمد الوهيبي عن فخره بالمشاركة مع الفريق حيث قال: «سعيد جدًا بتواجدي ضمن فريق «أر أكس سبورت». هذا الفريق طموح، واعد، وأثبت جدارته ومكانته العالية في رياضة المحركات العربية والعالمية».