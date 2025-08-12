سان جرمان يعلن رسميا تعاقده مع المدافع الأوكراني زابارني

باريس ـ أ.ف.ب: تعاقد باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي ومسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع المدافع الأوكراني إيليا زابارني قادما من بورنموث الإنكليزي بعقد لخمسة مواسم وفي صفقة قدرها 63 مليون يورو (قرابة 73.200 مليون دولار) إضافة إلى المكافآت، وفق ما أعلن امس الثلاثاء.وقال نادي العاصمة الفرنسية في بيان «يسرّ باريس سان جرمان الترحيب بإيليا زابارني. بات المدافع البالغ 22 عاما والذي سيرتدي القميص الرقم 6، أول لاعب أوكراني في تاريخ النادي»، فيما قال رئيسه القطري ناصر الخليفي «يُسعدنا مواصلة تعزيز فريقنا بالتعاقد مع إيليا زابارني. إيليا لاعب دولي موهوب ومحترف رائع. سيساهم بشكل كبير في كل ما نبنيه على المدى الطويل في باريس سان جرمان».وكان انتقال الأوكراني إلى فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي متوقعا منذ السبت استنادا إلى ما أفادت به صحيفة «ليكيب» التي قالت إنه سينال راتبا سنويا صافيا يبلغ 4.5 ملايين يورو (قرابة 5 ملايين و230 ألف دولار) مع الفريق المملوك لقطر.وخلد قلب الدفاع إلى الراحة فترة كافية هذا الصيف، خلافا للاعبي سان جرمان العائدين إلى التمارين في 6 أغسطس الجاري. قد يشارك في المباريات الأولى للفريق الذي أحرز دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بداية من افتتاح الدوري المحلي ضد نانت في 17 الحالي. وحمل زابارني (1.89 م و49 مباراة دولية) ألوان بورنموث منذ 2023 عندما انتقل إليه من دينامو كييف الذي استهل مشواره الاحترافي في صفوفه. وانضم زابارني إلى الحارس الفرنسي لوكا شوفالييه الذي وقّع رسميا مع سان جرمان الجمعة قادما من منافسه المحلي ليل في صفقة قدرت بـ40 مليون يورو.