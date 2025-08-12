نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تحصد 3 ميداليات في البطولة الأفريقية للكوراش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح المنتخب المصري للكوراش في حصد 3 ميداليات خلال منافسات البطولة الأفريقية للكوراش التي أقيمت في دولة جنوب إفريقيا على مدار أيام 8 و9 و10 أغسطس الجاري.

حصد باسل علاء الدين المركز الأول والميدالية الذهبية فيما حصد بوجي لاعب المنتخب المصري للكوارش على المركز الثاني والميدالية الفضية فيما تعرض البطل العالمي محمد شافعي للإصابة وحصل على المركز الخامس خلال المنافسات.

أشاد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، بنتائج بعثة منتخب الكوراش خلال البطولة الأفريقية التي أقيمت في جنوب إفريقيا مؤكدا أن اللعبة تشهد انتشارا كبيرا على مدار الفترة الماضية.

تابع رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم المزيد من البطولات المحلية في منافسات الكوراش وأيضا الاشتراك في عدد من الفعاليات الدولية الأمر الذي يسهم في التعرف على العديد من المدارس الفنية المختلفة للعبة.

ضمت بعثة المنتخب المصري للكوراش في البطولة الأفريقية كابتن نورا أنور، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكيك بوكسينج وثلاثة لاعبين وهم باسل علاء الدين وبوجي ومحمد شافعي.

تعد رياضة الكوراش ضمن أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وشاركت في العديد من البطولات القارية والدولية وحققت انتصارات كبيرة وسط إشادة كبيرة من الاتحاد الأفريقي والدولي بمدى التطور الذي شهدته اللعبة في وقت قصير بمصر.