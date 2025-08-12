نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير.. زيزو الشارد.. العميل رقم 13.. شوبير والـ3 مواد.. قشوع ومحضر سرقة كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية، فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟

أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي بالفجر، في سطور موجزة.

زيزو الشارد

مسلسل شكاوى الزمالك وزيزو عرض مستمر، وأعتقد أن الأزمة "مطولة معانا".. "صراع بيفكرني بصراع مسلسل رفيع بيه العزايزي ووهبي السوالمي، بس يا ترى مين هيكسب؟"

ديانج العميل رقم 13

أزمة في الآراء حول المالي أليو ديانج لاعب الأهلي، مجموعة تقول أنه مظلوم من ريبيرو بعدم مشاركته، وأخرى ترى أنه بطئ التجميع والانتقال.. “لكن الأغرب بالنسبة لي إن ديانج رجع ومستمر بيفكرني بمحمد صبحي في فيلم العميل رقم 13 في مشهد الجنايني”

من صقر لقطة

لفت نظري رد الصقر أحمد حسن قائد المنتخب والأهلي والزمالك السابق، على نشر خبر عبر صفحته الرسمية، فقال أنه معه مجموعة من الزملاء ينشرون أخبار على الصفحة ليس هو “يا كابتن مصر صفحة رسمية باسمك يعني تحت مسؤوليتك.. بتحب الأخبار أسس موقع أو صفحة رياضية عامة، بدل ما تتنصل على الهواء”

شوبير والـ3 مواد

على رأي الجزار في فيلم مافيا “عجيب أمركم أيها المصريون”.. مصطفى شوبير حارس الأهلي فجأة تحول من إجماع لمشاركته أساسيًا إلا بعض الآراء والتقييمات من مباراة واحدة فقط “زي ما يكون شال 3 مواد وهيعيد السنة!”

الإسماعيلي.. قشوع وأبو الحسن

في الدباجة الشهيرة نعرفأن لكل بداية نهاية، إلا أن نادي الإسماعيلي مع الأسف لا أحد يرى النهاية.. يأتي مجلس ويذهب مجلس ويطرد مجلس “بيفكرني بسمير أبو الحسن في فيلم بطل من ورق لما صمم يفجر القطر ورامي قشوع حاول يوقفه”

نجم الأچانص

زمان كان لاعب كرة القدم لا يفكر إلا فيها، يعتزل ثم يبدأ البحث عن الخطوة الجديدة.. أما اليوم كل لاعب يتحول بمجرد شهرته إلا الحاج عبد الغفور البرعي “لفت نظري حضور فنانين وفنانات بعدد كبير! ربنا يرزقك بس عرفتهم امتى؟”

محضر سرقة كهربا

من أول ما ظهر محمود كهربا، شكله كان نجم جاي يلمع سنين طويلة، لكن مع كل محطة كان “بيطفي شوية.. لحد ما بقى زي لمبة موفرة ولعت جامد في الأول وبعدين سخنت واتحرقت بدري.. يا ترى لسه فيه نور ولا العداد انسحب بمحضر سرقة كهربا؟"

رسالة إلى الوالي

سهام صالح مقدمة برنامج الكلاسيكو على أون.. تتفق أو تختلف فلها طعم ولون ورائحة، والأهم الشخصية الإعلامية والذكاء في سرعة البديهة “استمري يا نجمة لكن عاوزين الجديد المفيد!”

