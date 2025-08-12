نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم موقفه من عودة نيكو باز رغم احتمالية رحيل سيبايوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل اسم نيكو باز، لاعب ريال مدريد المُعار إلى نادي كومو الإيطالي، تصدر المشهد خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة في ظل الحديث عن احتمالية رحيل داني سيبايوس إلى ريال بيتيس، ما قد يترك فراغًا في وسط ميدان الفريق الملكي بقيادة المدرب تشابي ألونسو.

باز، المولود في سانتا كروث دي تينيريفي ويحمل الجنسية الأرجنتينية، علّق على الشائعات الأخيرة قائلًا: "العودة إلى ريال مدريد؟ أنا الآن هادئ، أفكر في المنتخب والإجازة. ما سيحدث لاحقًا سنراه، وما كُتب سيحدث".

وبحسب معلومات موقع Defensa Central، حسم ريال مدريد موقفه بعدم تفعيل بند إعادة شراء بايث هذا الصيف، حتى لو أصر سيبايوس على الرحيل إلى ريال بيتيس قبل نهاية السوق. النادي متمسك بخطة بقاء اللاعب في صفوف كومو هذا الموسم وخوض تجربة كاملة في الدوري الإيطالي، وهو اتفاق تم التوصل إليه مسبقًا.

وتقوم رؤية إدارة النادي على عودة نيكو بايث في صيف 2026، بعد خوضه منافسات كأس العالم، كلاعب أكثر نضجًا وخبرة، ما سيسهّل دمجه في منظومة الفريق بجانب التركي أردا غولر والأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، الذي سيقدَّم رسميًا في فالديبيباس يوم الخميس المقبل.

وترى الإدارة أن وضوح أدوار غولر وماستانتونو سيساعد على دمج بايث بسهولة أكبر مستقبلًا، خاصة أن وجود لاعبين يساريي القدم يتطلب انسجامًا تكتيكيًا عاليًا، وفهمًا دقيقًا لتعليمات تشابي ألونسو لتجنب التداخل في المهام داخل أرض الملعب.

