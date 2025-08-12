نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يقتحم سباق التعاقد مع رودريجو وريال مدريد يترقب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عاد اسم البرازيلي رودريجو إلى واجهة سوق الانتقالات الصيفية، بعدما كان قد أبدى في بداية فترة الإعداد رغبته في البقاء مع ريال مدريد والقتال على حجز مكان في التشكيلة، رغم علمه المسبق بأنه لن يكون خيارًا أساسيًا.

لكن الساعات الأخيرة شهدت دخولًا قويًا من مانشستر سيتي الساعي لضمه، خاصة إذا رحل أحد جناحيه سافينيو أو ماكاتي، اللذين تتزايد التكهنات حول مستقبلهما. وبحسب عدة مصادر، فإن المدرب بيب غوارديولا يضغط من أجل جلب رودريغو، وقد بدأت بالفعل محادثات غير رسمية لجس نبض ريال مدريد ومعرفة السعر المطلوب لبيعه.

محادثة خاصة بين ألونسو ورودريغو

منذ وصوله، واجه المدرب تشابي ألونسو ملفًا حساسًا يتعلق برودريغو، الذي قدم موسمًا مخيبًا بعيدًا عن مستواه المعهود، ما جعل مستقبله محل شك. وفي الأيام الأولى من التدريبات، جلس ألونسو مع اللاعب لمناقشة خططه، وأوضح له أنه لن يحظى بمكان أساسي مضمون كما كان في عهد كارلو أنشيلوتي.

رودريغو كان قد بدأ كأساسي في أول مباراة له تحت قيادة ألونسو في كأس العالم للأندية، لكنه سرعان ما فقد هذا الدور، بل وخرج أحيانًا من الحسابات تمامًا في بعض المباريات. هذا الواقع جعل رحيله يبدو وشيكًا، لكن اللاعب أبدى رغبة في البقاء ومحاولة قلب الطاولة لصالحه.

الآن، مع دخول مانشستر سيتي على الخط، تبقى الأنظار متجهة لمعرفة ما إذا كان هذا العرض المغري سيغير قرار النجم البرازيلي بالبقاء في سانتياغو برنابيو.

