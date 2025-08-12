نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة صدقي: أحمد حسن زعل من انضمام حسام حسن لفراعنة 2006 بسبب شارة الكابتن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف حمادة صدقي، المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال بطولة أمم إفريقيا 2006، كواليس انضمام النجم حسام حسن لقائمة "الفراعنة" رغم تجاوزه سن الأربعين وقتها، وردود الأفعال داخل المعسكر عقب القرار.

وقال حمادة صدقي خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه "مان تو مان" عبر صفحته الرسمية: "أحمد حسن زعل من انضمام حسام حسن بسبب شارة الكابتن، ومكناش عاملين حسابنا إننا هناخد البطولة، لكن في النهاية الأمور سارت بشكل احترافي".

وأضاف صدقي؛ أن الجهاز الفني كان لديه تخوف من مطالبة حسام حسن بالمشاركة بشكل مستمر، رغم كبر سنه، مشيرًا إلى أن اللاعب أظهر التزامًا كبيرًا ولعب مباراة ونصف فقط خلال البطولة".

وأضاف: "الكابتن حسن شحاتة قال لنا صراحة: أنا محتاج حسام حسن معايا، يقود اللاعبين ويكون قريب من الجهاز الفني ويدير المجموعة من الداخل، وده اللي حصل فعلًا".

كما أشار إلى أن الجهاز الفني فرض نظامًا صارمًا داخل المعسكر من أجل التركيز، حيث تم تخصيص غرفة منفردة لكل لاعب، وهو ما التزم به حسام حسن رغم أنه "مش بيحب يقعد لوحده".

وعن إهداره هدفا أمام كوت ديفوار، قال حمادة صدقي: "هو ده حسام حسن يبحث دائما أن يكون هداف المنتخب والفريق، وكان زعلان على ضياع الكرة رغم أن عماد متعب سجل الهدف، وطبعا علقنا عليها بضحك".

