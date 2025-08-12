نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بنفيكا ونيس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي مع نظيره بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس الجاري، في إطار منافسات تصفيات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بنفيكا ضد نيس في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة بنفيكا مع نظيره نيس الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نيس ضد بنفيكا في دوري الأبطال

وسيتم بث مباراة نيس ضد بنفيكا على الهواء مباشرة عبر منصة TOD، وقناة beIN Sports 1HD، التي أعلنت إذاعتها للمباراة بشكل حصري.