مواعيد أبرز مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.. سالزبورج يواجه بروج كلوب

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 12 أغسطس الجاري، في بطولة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها ويعد أهمهم مباراة سالزبورج ضد كلوب.

أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم



فنربخشه × فينورد - الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كلوب بروج × سالزبورج - الثامنة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

النجم الأحمر بلجراد × ليك بوزنان - العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بنفيكا × نيس - العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل حصري داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.