مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في جميع البطولات، وأبرزها مباريات تصفيات بطولة دوري أبطال أوروبا.
موعد مباريات اليوم الودية
تيرول × ريال مدريد - الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم
إف ك كاراباك × شكينديا 79 - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
إف سي كوبنهاجن × مالمو إف إف - الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
فنربخشه × فينورد - الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
أي إي بي بافوس × دينامو كييف - الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
بلزين × راينجرز - الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
كلوب بروج × سالزبورج - الثامنة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
سلوفان براتيسلافا × كايرات ألماتي - التاسعة والربع مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
فيرنسفاروش × لودوجوريتس رازجراد - التاسعة والربع مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
النجم الأحمر بلجراد × ليك بوزنان - العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
بنفيكا × نيس - العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.