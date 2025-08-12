نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في جميع البطولات، وأبرزها مباريات تصفيات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباريات اليوم الودية

تيرول × ريال مدريد - الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

إف ك كاراباك × شكينديا 79 - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إف سي كوبنهاجن × مالمو إف إف - الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فنربخشه × فينورد - الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أي إي بي بافوس × دينامو كييف - الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بلزين × راينجرز - الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كلوب بروج × سالزبورج - الثامنة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سلوفان براتيسلافا × كايرات ألماتي - التاسعة والربع مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فيرنسفاروش × لودوجوريتس رازجراد - التاسعة والربع مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

النجم الأحمر بلجراد × ليك بوزنان - العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بنفيكا × نيس - العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.