ظهير أيسر فرنسي يدعم المصري 

أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان كارسنتي ، حيث أتم الجهاز الإداري للفريق إجراءات قيد اللاعب بقائمة الفريق بعد وصول البطاقة الدولية للاعب والذي كان قد تم حجز مكان له بقائمة الفريق قبل غلق باب القيد في السادس من أغسطس الجاري.

الجدير بالذكر أن اللاعب كيليان كارسنتي يبلغ من العمر تسعة عشر عامًا وهو يشغل مركز الظهير الأيسر وقد سبق له اللعب بصفوف ناشئي ناديي موناكو الفرنسي ولازيو الإيطالي.