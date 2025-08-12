نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يدرس طلب خوض مواجهتي تمهيدي الكونفيدرالية في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن نادي الزمالك يدرس التقدم بطلب رسمي لخوض مباراتي الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32) من بطولة الكونفدرالية الإفريقية في القاهرة، سواء الذهاب أو الإياب.

وأوضح الغندور خلال تقديمه برنامج “ستاد المحور”، أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، ينتظر تحديد هوية المنافس بين ديكاداها الصومالي والزمالة السوداني في الدور التمهيدي الأول، قبل عرض المقترح على الفريق الفائز، مع تحمّل الزمالك كامل تكاليف السفر والإقامة للفريق الضيف.

وأكد الغندور أنه حتى الآن لم يُتخذ قرار نهائي، مشيرًا إلى أن الخطوة مرهونة بمعرفة المنافس أولًا، قبل بدء التفاوض بشكل رسمي.