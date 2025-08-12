نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وعد خاص من فيريرا لعدي الدباغ قبل مباراة المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن البلجيكي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، منح الفلسطيني عدي الدباغ وعد خاص بالمشاركة في جزء من مباراة الزمالك المقبلة أمام المقاولون العرب بعد ظهوره بشكل مميز في التدريبات الأخيرة للفريق.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" الدباغ ظهر بمستوى مميز في التدريبات الأخيرة لنادي الزمالك والمدرب البلجيكي قرر تحفيذ اللاعب بوعده بالمشاركة في جزء من المباراة المقبلة".

واختتم:" الدباغ غاب عن مباراة الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز بسبب وصوله مصر قبل المباراة بوقت قصير ولم يتدرب كثيرًا مع الفريق قبل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوبترا".