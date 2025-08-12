نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يختار حارس الزمالك أمام المقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور إن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، استقر على الدفع بمحمد صبحي لحماية عرين الفريق في مواجهة المقاولون العرب المقبلة، باعتباره الخيار الأول للجهاز الفني حتى الآن.

وكشف الغندور خلال برنامج ستاد المحور أن مصدر داخل النادي أكد أن الجهاز الفني طالب الحارس محمد عواد بمواصلة الاجتهاد في التدريبات، مؤكدًا أنه سيحصل على فرصته في الوقت المناسب.

واختتم:"أوضح مصدر مقرب من عواد أن الحارس الدولي متقبل تمامًا لقرارات الجهاز الفني، ويضع مصلحة الفريق في المقام الأول "٠