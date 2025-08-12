نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يسدد قيمة عقد التأمين ضد الإصابات ويضخ استثمارات جديدة لدعم الألعاب المختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور إن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يواصل دعمه للألعاب المختلفة، حيث قام النادي بسداد جزء من مستحقات لاعبي كرة اليد الجدد، بالإضافة إلى إبرام صفقات جديدة في لعبتي كرة اليد والطائرة بقيمة تقارب 20 مليون جنيه.

أضاف خلال برنامج ستاد المحور:" كما سدد النادي جزءًا من مستحقات اتحادي كرة اليد والطائرة، في إطار التزامه المالي تجاه الاتحادات الرياضية".

وأكمل: "وشملت الخطة أيضًا تنفيذ أعمال صيانة وتطوير لملاعب السباحة والجمباز وملاعب الناشئين، بهدف رفع كفاءتها وتحسين بيئة التدريب".

واختتم:"وفي خطوة لتعزيز الرعاية الطبية للاعبين، سدد الزمالك قيمة عقدًا لتقديم خدمات التغطية والتأمينات ضد إصابات اللاعبين، بما يضمن توفير الحماية والدعم اللازم لهم طوال الموسم الرياضي "٠