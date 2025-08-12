نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وطلائع الجيش بدوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش بالجولة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعي أبناء بورسعيد لتحقيق نتائج ايجابية والفوز بهذا اللقاء من أجل حصد الثلاثة نقاط لمواصلة سلسلة انتصاراته للحفاظ على صدارة الدوري.

ويأمل طلائع الجيش في هذه المواجهة في استعادة توازنه من خلال تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة السابقة بعد التعادل الايجابي أمام سموحة بالجولة الأولي.

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش بالدوري

وتقام هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس على ملعب ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.