نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا وزد بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق سيراميكا كيلوباترا لمواجهة نظيره زد بالجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل زد هذه المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد فوزه على المقاولون العرب بهدفين نظيفين بالجولة الأولي.

في المقابل خسر سيراميكا كيلوباترا أمام الزمالك بهدفين دون رد في المباراة السابقة.

موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا وزد بالدوري

وتقام هذه المباراة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كيلوباترا وزد

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.