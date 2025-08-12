نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وجراسهوبر زيورخ الودية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني وديًا مع نظيره جراسهوبرز مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري.

ويستضيف ملعب "ليتزيجروند"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي بايرن ميونيخ وجراسهوبرز اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار لقاء ودي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد جراسهوبرز في دوري أبطال آسيا للنخبة

تنطلق صافرة البداية لمباراة بايرن ميونيخ ضد جراسهوبرز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد جراسهوبرز

لم تعلن أي قناة تليفزيونية حتى الآن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إذاعة المباراة الودية التي ستجمع بين فريقي بايرن ميونيخ الألماني ونظيره جراسهوبرز اليوم الثلاثاء.