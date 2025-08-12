نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السودان ونيجيريا في بطولة إفريقيا للمحليين والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب السودان الأول لكرة القدم نظيره منتخب نيجيريا اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 على ملعب "أمان"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للمحليين.

ويحتل المنتخب السوداني المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل منتخب نيجيريا الترتيب، دون نقاط.

موعد مباراة السودان ضد نيجيريا في أمم إفريقيا للمحليين

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة السودان ضد نيجيريا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السودان ضد نيجيريا في أمم إفريقيا للمحليين

تذاع مباراة السودان ضد نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أمم إفريقيا للمحليين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HF، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.